Подросток разбился насмерть в Уральске

Личность его пока не установлена.

Подросток спрыгнул с моста в Уральске, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Мой город", самоубийство произошло 4 марта в 7.00.

Как сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков, подросток спрыгнул с путепровода в поселке Деркул и разбился насмерть.

Личность его пока не установлена, по факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства, - отметил Болатбек Бельгибеков.

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