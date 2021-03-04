Подросток разбился насмерть в Уральске

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Личность его пока не установлена.
Подросток спрыгнул с моста в Уральске, сообщает zakon.kz.
По данным издания "Мой город", самоубийство произошло 4 марта в 7.00.
Как сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков, подросток спрыгнул с путепровода в поселке Деркул и разбился насмерть.
Личность его пока не установлена, по факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства, - отметил Болатбек Бельгибеков.
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