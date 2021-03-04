В Казахстане хотят ограничить вывоз нефтепродуктов

Приложение zakon.kz
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Речь идет о нефти, бензине и дизтопливе.
Несколько ведомств подготовили совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", который министерство энергетики разместило на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения, передает zakon.kz.
Документ утверждает Перечень товаров, подлежащих запрету на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортным, за исключением случаев вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом изготовителем автомобильных транспортных средств и установленных в соответствии с техническими условиями, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.
В частности, в перечень вошли:
Исполнение приказа возложено на Погранслужбу КНБ РК, МВД РК и Комитет госдоходов.
Публичное обсуждение документа завершится 19 марта.
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