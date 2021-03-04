Страницу президента Кыргызстана в Facebook взломали

Об этом заявила его пресс-секретарь.

Страницу президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Facebook взломали, передает zakon.kz.

Под видео, где депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев критикует проект новой Конституции и порядок его рассмотрения появился оскорбительный комментарий, оставленный со страницы президента Кыргызстана.

24.kg пишет, что пресс-секретарь Жапарова сообщила о взломе его страницы в Facebook. По ее словам, он не имеет никакого отношения к последним комментариям.

Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания, — отметила Галина Байтерек.

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