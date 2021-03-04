Учителей в госшколы будут принимать на конкурсной основе

В правилах будут установлены четкие критерии отбора.

Асхат Аймагамбетов рассказал о принятых Парламентом поправках по вопросам науки, сообщает zakon.kz.

Первая поправка касается внедрения конкурсного приема педагогов в государственные организации образования.

По его словам, теперь исключается практика, когда решение о приеме на работу педагога принимает директор единолично.

Чтобы исключить негативные факторы, будет применяться система конкурсного отбора педагогов по понятным и единым правилам. В правилах будут установлены четкие критерии отбора, процедуры проведения конкурса, а сами процессы будут автоматизированы с помощью цифровых технологий. Кроме того, данная мера должна устранить серьезные коррупционные риски при приеме на работу педагогов, - написал он на странице в Facebook.

Вторая поправка касается института ротации руководителей государственных организаций образования.

Аймагамбетов уточнил, что когда руководители занимают свои места много лет, есть, конечно, свои плюсы, но имеются и минусы.

У нас у большего количества руководителей государственных организаций образования имеются бессрочные трудовые договоры. Безусловно, есть много сильных руководителей, которые преданы своей работе и делают все возможное. Они могут работать годами и при этом быть очень эффективными, но таких не так много. Однако никто не отменяет и профессиональное выгорание, отсутствие мотивации и желание движения по карьерной лестнице других сотрудников. Теперь же вводимый институт ротации позволит, к примеру, переносить лучшие практики и опыт в другие организации. Естественно, при этом будут четко регламентированы процедуры и условия ротации директоров, - отметил министр образования.

По его словам, ротация будет проводиться управлениями образования по разработанным министерством правилам, где будут учтены все вопросы.

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