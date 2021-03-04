Адвокатов не будут пожизненно лишать лицензии за проступки

Соответствующую норму сенаторы внесли в законопроект по вопросам адвокатской деятельности.

Депутаты Сената вернули вернули в Мажилис проект закона по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи, передает корреспондент zakon.kz.

В ходе обсуждения законопроекта с учетом замечаний и предложений депутатов возникла необходимость внесения изменений и дополнений в одобренный Мажилисом законопроект. Исключаются нормы, влекущие за собой пожизненный запрет на занятие профессиональной деятельности адвоката, - сказал депутат Андрей Лукин на пленарном заседании Сената.

Для обеспечения открытости и отчетности финансово-хозяйственной деятельности профессиональным организациям предлагается размещать в открытом доступе годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, включающий информацию обо всех поступлениях и расходах, а также результаты финансовой проверки.

Кроме того, планируется установить льготы для некоторых категорий адвокатов и юридических консультантов при уплате членских взносов.

Вместе с тем, в целях разграничения понятия Республиканской коллегии юридических консультантов и организационных процедур ее создания предлагается улучшающая редакция. Предусматривается исключить норму по освобождению от прохождения аттестации лиц, уволенных из органов юстиции, а также лиц, проработавших в юридических службах государственных органов не менее 10 лет по юридической специальности, - добавил сенатор.

Отметим, в целом законопроект направлен на дальнейшее развитие института адвокатуры и юридических консультантов, цифровизацию и оптимизацию их деятельности. Его реализация укрепит правовой статус адвокатов и юридических консультантов, а также защиту прав, свобод, законных интересов физических и юридических лиц.

Напомним, на пятом заседании Национального совета общественного доверия глава государства отметил, что строительство правового государства невозможно без сильной и независимой адвокатуры.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!