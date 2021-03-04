Эксперт рассказал, почему растет цена на бензин

Этому способствовало несколько факторов.

За последние недели цены на бензин на казахстанских АЗС поползли вверх. На отдельных АЗС рост составил 4-5 тенге за литр, у кого-то все 6-7 тенге за литр топлива. Эксперт по рынку нефти и газа Ерлан Жаукин рассказал, xто послужило основанием роста цен на бензин, передает zakon.kz.

Это вынужденная мера, обусловленная ростом цены нефти, поставляемой на переработку на казахстанские НПЗ. Далее, хотелось бы отметить повышение с начала 2021 года стоимости услуг транспортировки нефтепродуктов от заводов в регионы РК и изменение ставки акциза в январе 2020 года, которая в свое время не нашла своего отражения в конечной стоимости бензина, - написал он на своей странице в Facebook.

В качестве сопутствующих факторов, оказывающих давление на ценообразование бензина, он назвал цены на рынках соседей и растущие риски перетоков топлива на рынки сопредельных государств.

Что означает вынужденная мера? Коридор низких цен на ГСМ всегда субсидировался недропользователями путем предоставления скидки на перерабатываемое сырье. Размер этой скидки от экспортной цены нефти составлял около 50$ за 1 тонну. Сейчас размер этой скидки вырос до 80-130$ за 1 тонну нефти в зависимости от направления поставки нефти. При этом контрактные обязательства большинства недропользователей по поставке нефти на внутренний рынок составляют около 35-45% от объема добычи нефти, - пояснил эксперт.

По его словам, в настоящее время недропользователи поставляют на внутренний рынок около 75-80% добываемого сырья.

Ерлан Жаукин также объяснил, чем вызвано увеличение объема поставок нефти на внутренний рынок.

Это завершение модернизации отечественных НПЗ и ввод в эксплуатацию новых производств по переработке нефти. Общий объем увеличения внутреннего потребления нефти составляет около 2 млн. тонн в годовом исчислении.

В итоге казахстанские НПЗ получают сырье для переработки в необходимом количестве и с большей скидкой, - отметил он.

При этом у недропользователя наблюдается:

снижение добычи по причинам истощения месторождений;

снижение экспорта нефти и снижение доходности от реализации нефти;

увеличение объемов поставок нефти на внутренний рынок по субсидируемым ценам.

В итоге в условиях снижения добычи и увеличения поставок нефти на внутренний рынок мы наблюдаем у недропользователей существенное снижение экономически эффективного экспорта нефти и увеличение нерентабельных поставок нефти на внутренний рынок. В текущем периоде доходы от экспорта нефти большинства недропользователей не обеспечивают покрытие убытков от поставок нефти на внутренний рынок со скидкой, - отметил эксперт.

Другим немаловажным фактором роста цены он назвал налогообложение.

"Все уже забыли, что с 1-го января 2020 года ставка акциза на бензин в Казахстане была повышена с 10 500 тг/тонна до 24 535 тг/тонна, что составляет порядка 11 тг/литр. При этом цена бензина в 1-м квартал 2020г. выросла со 148 тг/литр до 155 тг/литр. То есть фактическое повышение ставки акциза, поступающего в местные бюджеты, легло не на плечи потребителя, а на плечи нефтяника. И в период введения карантинных мер и падения мировых котировок, цены на бензин на казахстанском рынке откатились до уровня конца 2019г.", - пояснил Жаукин.

Затем он остановился на важном факторе, влияющем на энергетическую безопасность страны - разнице цен на АЗС Казахстана и АЗС сопредельных государств.

В первую очередь, речь идет о Российской Федерации. Сегодня стоимость 1 литра бензина Аи-92 в приграничных с Казахстаном регионах России на 90-100 тенге выше его казахстанского аналога, что стимулирует отток бензина из Казахстана в Россию.

Это наблюдается на приграничных АЗС Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей, где выявляются факты заправки большегрузных дизельных фур казахстанским бензином в переоборудованные бензобаки.

Одна такая фура, по словам эксперта, может перевезти до 4-х тысяч литров бензина для перепродажи на российских АЗС по российским ценам.

Сегодняшнее повышение стоимости бензина – это один из шагов для восстановления баланса экономики добычи нефти и ее поставок на внутренний рынок. Необходимо также исключить эффективность перетоков топлива в соседние государства. По нашему мнению, оптимальный уровень розничной цены бензина Аи-92 – это 170-175 тг/литр, - заключил Ерлан Жаукин.

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