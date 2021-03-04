Казахстанцы подсказывают, как фальсифицировать ПЦР-тест на COVID-19

Это незаконно.

Некоторые казахстанские пользователи в соцсетях начали делиться постом с информацией о том, как фальсифицировать результат ПЦР-тестирования на COVID-19, сообщает zakon.kz.

По данным Stopfake.kz, это незаконно.

За изготовление и использование поддельных документов в Казахстане предусмотрена ответственность, - отмечают эксперты.

Ссылка, указанная в публикации, ведет в Telegram-чат, где собраны бланки с отрицательными результатами ПЦР-тестирования. По словам создателя чата, эти образцы можно редактировать, вписав нужное имя и даты.

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что поддельные бланки с результатами анализов легко отличить от подлинных и проверить на достоверность.

Идентификацию на подлинность протоколов исследования, выданных филиалами "Национальный центр экспертизы" через программу лабораторной информационной системы (ЛИС), можно провести по следующим параметрам: штрихкод на протоколе исследования, выданный программой ЛИС; наличие уникального знака аккредитации, выданного национальным органом аккредитации Республики Казахстан, с указанием номера аттестата аккредитации, который может быть идентифицирован на сайте www.nca.kz; утвержденная форма протокола исследования на каждый вид исследования, регламентированная приказом "Об утверждении форм учетной и отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения". В форме указаны данные исполнителя исследования, руководителя лаборатории и печать организации, — сообщили в ведомстве.

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