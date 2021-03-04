В детском саду Усть-Каменогорска воспитатель швыряла детей

Назначены соответствующие экспертизы.

В Усть-Каменогорске завели уголовное дело из-за жестокого обращения с детьми в детском саду, сообщает zakon.kz.

По данным Yk-news.kz, родители воспитанников детского сада "Арман" заподозрили неладное после того, как дети стали отказываться ходить в сад, также изменилось поведение малышей. Мамы и папы детсадовцев посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в дошкольном учреждении и пришли в шок от увиденного.

На видеозаписи видно, как сотрудница детсада ловит одного из воспитанников и швыряет его на пол. Ребенок плачет и пытается убежать.

В полиции области отметили, что после просмотра записи был установлена личность воспитательницы.

В настоящее время она отстранена от работы. По данному факту отделом полиции Иртышского района УП Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 140 части 2 Уголовного кодекса РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".Назначены соответствующие экспертизы, - отметили в ДП.

По результатам досудебного расследования по уголовному делу будет принято процессуальное решение.

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