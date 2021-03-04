Семья снежных барсов попала в объективы камеры на юге Казахстана

Впервые снежный барс попал на видео в Жамбылской области в конце 2019 года.

Семью снежных барсов из трех особей засняли на территории лесного хозяйства в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Кадры были опубликованы на Instagram-странице Программа развития ООН.

Впервые снежный барс попал на видео в Жамбылской области в конце 2019 года. С тех пор фотоловушки фиксировали диких животных около 20 раз.

Создание особо охраняемой территории поможет защитить снежного барса и другие виды краснокнижных животных, а также поспособствует развитию экотуризма и расширению возможностей трудоустройства среди местного населения, - отметил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.

В Казахстане ареал барса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей – Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской.

Нарастающая интенсивность освоения горных экосистем и потребления биологических ресурсов ведет к сокращению ареала и численности барса, что угрожает его существованию как вида.

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