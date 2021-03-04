Река покрылась белой пеной в Алматинской области 

По предварительным данным сброс в русло Усек производит ТОО "Жаркентский крахмалопаточный завод".

Горная река "Усек" в Алматинской области покрылась белой пеной, сообщает zakon.kz.

В Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК поступило видеообращение от Егерской службы Алматинской области.

Сотрудниками службы было зафиксировано, что в Панфиловском районе вся вода в горной реке Усек покрыта слоем белой пены высотой более 10 сантиметров.

На видео четко прослеживается, как мутная грязно-зеленая жидкость, проходя через водопад, превращается в пенную массу. По словам очевидцев от реки идет резкий химический запах непонятного происхождения.

В срочном порядке в город Жаркент выехали специалисты Департамента экологии по Алматинской области совместно с представителями акимата и природоохранной полицейской службой. По предварительным данным сброс в русло Усек производит ТОО "Жаркентский крахмалопаточный завод".

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