Юрий Дудь показал список самых талантливых казахстанцев

Журналист взял интервью у казахстанца Евгения Чебаткова.

Российский журналист Юрий Дудь взял интервью у комика из Казахстана Евгения Чебаткова. Во время интервью он показал список самых талантливых казахстанцев, передает zakon.kz.

По мнению журналиста "Казахстан в творческом смысле всех рвет". В его список талантливых казахстанцев вошли режиссеры Айсултан Сеитов, Медет Шаяхметов, Канат Бейсекеев, Куаныш Бейсеков, музыканты Скриптонит, Jah Khalib, Масло черного тмина, Imanbek, Димаш Кудайберген, Zoloto, 104, Truwer, M'Dee, The Limba, Dequine, Niman, Кисло-Сладкий & Bonah, "Ирина Кайратовна", Alphavite. А также комики Нурлан Сабуров, Евгений Чебатков, Вячеслав Никифиров, Медет Калибеков, Галым Калиакбаров и Биржан Кабылбаев.

Чебатков рассказал, почему в Казахстане много талантливых людей.

Сами по себе казахи отличаются невероятным энергичным жизнелюбием. Как они рассказывают истории, как они умеют жить! Это очень заряжает. Мне кажется, вот эта энергия вкупе с тем, что по всему Казахстану очень много ссыльных, все это перемешалось в какой-то микс азиатского напора, степной хитрости с прогрессивными мыслями. Огромная страна, которая очень мало заселена. При этом людей ты чувствуешь по регионам. Еще же казах - это не национальность. Существует же три жуза, у каждого жуза внутри есть много родов. У каждого свои особенности: адайцы, найманы. И ты такой "Вау!" Когда ты в это просто погружаешься, все это узнаешь... Все равно это еще наследие Золотой Орды. Просто для меня это крутая смесь. Вот у американцев долго была легенда о том, что у них был "плавильный котел" (модель этнического развития, пропагандируемая в американской культуре в XX веке - ред.). Для меня плавильный котел – это Казахстан", - сказал он.

Чебатков не первый казахстанец, у которого Юрий Дудь брал интервью. Ранее на вопросы журналиста отвечали комик Нурлан Сабуров, режиссер Айсултан Сеитов и музыканты Jah Khalib и Скриптонит.

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