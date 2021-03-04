800 тонн удобрений из Узбекистана через Хоргос отправлены в Сиань

Состав поезда составил 33 контейнера калийных удобрений.

1 марта поезд из Центральной Азии с более чем 800 тоннами химических удобрений прибыл на станцию Хоргос в Синьцзяне, а после прохождения таможенных процедур отправился на станцию назначения - в город Сиань провинции Шэньси.

Состав поезда составил 33 контейнера калийных удобрений. Груз был отправлен из Узбекистана транзитом через Казахстан до станции Хоргос. С начала этого года из Узбекистана в Китай было отправлено в общей сложности 10 партий минеральных удобрений, 496 контейнеров весом 13 000 тонн, что в свою очередь помогло своевременно подготовиться к весенне-полевым работам в Китае.

Чтобы предотвратить задержки импорта химических удобрений, на станции Хоргос был внедрен "зеленый коридор" для импортируемых сельскохозяйственных удобрений, чтобы быстро провести всю необходимую таможенную процедуру и минимизировать простой груженых составов. Наша основная задача - снизить расходы предпринимателей, - сказал сотрудник таможни Имран.

Правительство Хоргоса приняло соответствующие меры по предотвращению и контролю эпидемии коронавирусной инфекции, при этом были открыты "зеленые коридоры", сокращены промежуточные звенья таможенных процедур для обеспечения подготовки к весенне-полевым работам.

Сначала я переживал, что удобрения не смогут быть завезены из-за эпидемии, потом переживал, что товар не успеет к началу посевной. Но я не ожидал, что после прибытия поезда на станцию, таможня настолько быстро проделает свою работу. Теперь, я уверен, что удобрения могут быть доставлены фермерам быстрее, - сказал Ли Сюэфэн, менеджер транспортно-экспедиторской компании в Хоргосе.

По состоянию на 28 февраля на станцию Хоргос прибыло 987 поездов по маршруту Китай-Европа (Центральная Азия) с 1,28 миллиона тонн грузов, что на 92,7% и 123% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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