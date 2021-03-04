Меркель прокомментировал ситуацию с казахстанским паспортом

Всех волнует вопрос, как Меркель решил выступать за нашу сборную.

Выступающий за сборную Казахстана по футболу Александр Меркель впервые прокомментировал информацию об отсутствии у него казахстанского гражданства, рассказал, какое отношение имеет к нашей стране, передает zakon.kz.

29-летний полузащитник за свою карьеру успел поиграть за юношескую команду «Штутгарта», позже - за «Милан», «Удинезе», «Хераклес» и другие европейские клубы. Меркель родился в Алматы, но в раннем детстве переехал в Германию с семьей.

Когда в конце 90-х годов мы приехали в Германию в качестве мигрантов, у нас ничего не было, а сейчас, конечно, я хочу, чтобы моя семья в будущем ни в чем не нуждалась. Конечно, этот фактор всегда играет определенную роль, - объяснил в интервью transfermarkt переход в клуб из Саудовской Аравии игрок сборной Казахстана.

Кстати, всех волнует вопрос, как Меркель решил выступать за нашу сборную, и есть ли у него казахстанский паспорт. И футболист в интервью изданию прояснил ситуацию.

- Осенью 2020 года у тебя произошла неприятная история с казахстанским паспортом. Местные СМИ обвинили тебя в том, что ты приобрел его незаконно и тем самым нарушил закон. Это также было названо причиной твоего отсутствия в национальной сборной осенью...

- СМИ сочинили много всего и преувеличили это для хорошего заголовка. Это все не правда. Я родился в Казахстане и провел там часть своего детства. Таким образом, я был гражданином Казахстана с рождения и всегда имел право на получение паспорта. Однако осенью он истек, и Федерация не успела вовремя его мне продлить. Это было причиной моего отсутствия на международных матчах осенью. Но Федерация футбола Казахстана хочет помочь мне как можно скорее продлить паспорт, чтобы я уже в марте мог снова вернуться в состав сборной и помочь своей команде в важных отборочных матчах. Я конечно переживал, что не смогу помочь команде из-за бюрократических препон, но многие вещи затягиваются в данный момент из-за пандемии.

- Не только из-за этой истории может создаться впечатление, что СМИ Казахстана не всегда доброжелательно относятся к тебе.

- Несколько лет назад я уже принял решение не читать то, что там обо мне пишут СМИ - хорошее это или плохое. Однако, я тоже не могу объяснить это негативное отношение к себе. Может быть, это потому, что я никогда не играл в Казахстане и многие думают, что у меня нет никакого отношения к стране и я просто очередной легионер, играющий за Казахстан по приглашению Федерации или за деньги. В истории сборной было несколько таких футболистов, и возможно этот негативный опыт влияет. Для меня, однако, большая честь играть за страну где я родился, и родину моих родителей.

- Впервые тебя пригласили в сборную в 2015 году, но после этого ты не играл за Казахстан более 3 лет.

- И я без колебаний принял приглашение. Несмотря на то, что я получил футбольное образование в Германии, мои корни в Казахстане, и в современном мире сейчас вполне нормально иметь возможность называть две страны своей родиной. В последнее время в футболе есть много положительных примеров. Такой замечательный игрок, как Денис Черышев, покинул свою родину примерно в том же возрасте, что и я, и вырос в Испании. Но он важный игрок для России и очень часто помогает своей команде. Итак, при прочих равных условиях, почему я не могу играть за Казахстан? Надеюсь, что смогу убедить болельщиков и СМИ Казахстана в обратном своими выступлениями в предстоящих играх.

В 2015 году, всего через неделю после моей первой игры за Казахстан я порвал кресты и долгое время не мог играть. Последующие полтора года в «Бохуме» были для меня не очень хорошими, и у меня часто были незначительные травмы и не очень регулярная игровая практика. Только в Алмело я начал снова много играть и показывать свой уровень. А после хорошего первого круга, в начале 2019 года меня снова пригласили в сборную.

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