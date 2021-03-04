Биткойн может вырасти до 100 тыс. долларов

Такой прогноз дал генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин.

Стоимость биткойна к концу 2021 года может достичь $80-100 тыс., а в ближайшие несколько месяцев цена криптовалюты может вырасти до $60 тыс., сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

3 марта биткойн в ходе торговой сессии рос на 10,54%, достигая отметки в $52,576 тыс., свидетельствовали данные портала CoinDesk.

В течение 1,5-2 месяцев стоимость биткойна, по нашим прогнозам, может подняться до $60 тыс., а к концу года до $80-100 тыс., - сказал генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин.

Эксперт отметил, что в последние две недели рынок криптовалюты был в фазе перекупленности, после чего последовала ожидаемая коррекция.

С конца февраля до середины марта настроения на всех рынках традиционно нейтрально-медвежьи, каждый год в это время рынки корректируются. Поэтому мы предполагаем, что до середины марта либо нейтральные, либо коррекционные настроения будут преобладать, и за этот период биткойн может опускаться до $30 тыс. Через 30-45 дней мы ожидаем рост биткойна до $60 тыс. и выше, - пояснил Сметанин.

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