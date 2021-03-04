Экс-президент Армении заявил об участии в досрочных выборах

Я думаю, что у меня достаточно опыта.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что "что-то в этой стране надо менять", сообщает zakon.kz.

По данным RT, он также отметил, что будет участвовать в досрочных выборах на пост премьер-министра, если они состоятся.

Если я сказал, что будут выборы внеочередные, я буду в них участвовать — значит, да, я претендую на участие, претендую на победу. И значит, претендую на то, что что-то в этой стране надо менять, что-то надо исправлять. Я думаю, у меня достаточно опыта, чтобы восстановить прогнозируемость, управляемость и динамичность развития страны, - уточнил Кочарян.

Кочарян - второй президент Армении с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

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