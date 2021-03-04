Мамин встретился с руководством Chevron

Стороны обсудили реализацию Проекта будущего расширения "Тенгизшевройл".

Премьер-министр Аскар Мамин обсудил с президентом по разведке и добыче в Евразийско-Тихоокеанском регионе компании Chevron Найджелом Хирном перспективы взаимодействия в сфере нефтедобычи, сообщает zakon.kz.

Chevron является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане с активами в трех крупных проектах — Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%).

В 2020 году объем добычи сырой нефти на ТШО составил 26,5 млн тонн. Осуществлены прямые финансовые выплаты государству в размере $6,6 млрд, закуплены товары и услуги казахстанских поставщиков на сумму более $3,5 млрд. Газ ТШО является сырьем для двух крупных газохимических проектов по производству полипропилена (мощностью 500 тыс. тонн в год) и полиэтилена (1,25 млн тонн в год) в Атырауской области, - отмечается на сайте ПМ.

Стороны обсудили реализацию Проекта будущего расширения "Тенгизшевройл" (ТШО), по завершению которого ТШО увеличит добычу до 12 млн тонн в год в 2023 году, что в совокупности составит порядка 39 млн тонн в год.

Во встрече приняли участие министр энергетики Нурлан Ногаев и председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!