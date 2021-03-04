Как забрать пенсионные накопления при переезде в другую страну

Выезд на ПМЖ осуществляется только после оформления документов на выезд при обращении в органы миграционной полиции.

Пенсионные накопления из ЕНПФ РК могут получить лица, которые оформили документы на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительство, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При этом, согласно действующего законодательства, физический выезд лица за пределы страны или приобретение гражданства другого государства не устанавливает автоматически его юридический статус – выезд на ПМЖ за пределы Казахстана. Выезд на ПМЖ осуществляется только после оформления документов на выезд при обращении в органы миграционной полиции.

При обращении граждан по вопросам оформления документов на выезд за пределы РК, миграционная служба осуществляет проверку на отсутствие у лиц оснований для отказа в выезде на ПМЖ. То есть, проверяется налоговая, алиментная и иная задолженность, административные штрафы, обладает ли лицо сведениями, составляющими какую-то охраняемую законом тайну, уклоняется ли от исполнения обязательств, возложенных на него судом, осужден ли за совершение преступление, проходит срочную воинскую службу, либо является ответчиком в гражданском судопроизводстве.

Имеются случаи, когда, находясь на территории Казахстана, получают гражданство другого государства. В этой связи бывшим гражданам Казахстана, как лицам, утратившим гражданство Республики Казахстан, необходимо, в первую очередь, перерегистрироваться в качестве иностранца. Только после регистрации в качестве иностранца, прописки, получения вида на жительство, необходимо осуществить процедуру по оформлению документов для выезда на ПМЖ. После чего они могут обратиться в ЕНПФ за получением своих пенсионных накоплений.

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