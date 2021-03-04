Дождь и снег ожидаются 5 марта на большей части Казахстана 

Также ожидается сильный ветер.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 5 марта, сообщает zakon.kz.

На большей части Казахстана по-прежнему сохраняется влияние Северо-Западного циклона – ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге и юго-востоке республики - сильные осадки. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, на севере республики порывы 23-28 м/с., - сообщили в ведомстве.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской, Жамбылской областях местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем местами гололед, местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-25 м/с. В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, днем местами порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, ночью и утром Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается туман, днем местами в Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

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