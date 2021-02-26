Сергей Хван: Я не хочу уезжать из Казахстана, здесь много возможностей

Не все потеряно в нашей стране!

Блогер и преподаватель казахского языка в онлайн школе Сергей Хван написал на своей странице в Facebook, что не хочет уезжать из Казахстана и рассказал журналисту zakon.kz почему не хочет.

"Может я тупой? Я не хочу уезжать из КЗ, - пишет блогер (стилистика сохранена) - Посты ГАИ убрали, самих гаишников мало стало, камеры везде. Справки онлайн. Техосмотр, страховка, права онлайн. Ип онлайн можно открыть. Выписаться онлайн. Домовые книги убрали, машину можно продать онлайн! Я свои узбекские права на казахские за 40 минут поменял. Квитанции оплатить все онлайн! Не надо ходить в энергосбыт, мусор, кск, платить! У нас в деревню асфальт постелили, автобус пустили, водопровод тянут, столбы поставили, школьный автобус детей возит. Оплата за проезд автобуса тоже онлайн! Леваки закончились! Выходных много. Я бизнес потерял, теперь лежа на диване почти 400 человек обучаю онлайн. Проблем в стране больше, но положительных моментов тоже). Может я тупой, а может оптимист".

Этот пост вызвал огромное количество просмотров и комментариев. Одни поддерживают Сергея Хвана и тоже не хотят уезжать, а другие, напротив, согласны уехать.

В пользу первых такие высказывания (стилистика сохранена): "Я тоже не хочу уезжать, а Вам удачи!" - Денис Дживага, "Тоже не хочу уезжать из Казахстана, но не потому что все он - лаин! А горы самые красивые, Шымбулак рядом, природа шикарная, за квартиру платим не дорого, по сравнению с то же Европой! Люди гостеприимные и человечные ещё остались! Фрукты, овощи Стараются люди улучшать быт и жизнь, ну как умеют!!!! - Anna Matuykhina, "Сидите дома у нас в КЗ очень хорошо, и красиво...просто по гуляйте по миру, себя покажите, других посмотрите....жизнь прекрасна и она даётся только один раз" - Лена Ким, "Народ просто устал от коррупций чиновников и поэтому хотят уехать. В общем здесь хорошо, а деньги везде нужно зарабатывать . Ипотеку бы сделали 1-2% , образование улучшили бы . Детям пособие до 18 лет. Короче , размечталась Зарубежом все равно будем чужие и дети и внуки наши. Здесь зарабатывать, а туда ездить мир посмотреть и хватит" - Айгуль Исанова), "Можно подумать в других странах лучшие. У меня племянник живёт в Новосибирске и у них там везде камеры и также, если не пристегнут ремень или по телефону говоришь, то штраф. Хорошо там, где нас нет." - Валентина Абдулманатова, "Кто пытался вести бизнес в РФ им есть с чем сравнить, в РК комфортные условия по бизнесу. Четыре года назад на глазах изумленного нотариуса взял за три минуты справки с цон и распечатал у них же на принтере, нотариус рф не могла поверить, что так можно вообще )) это для нее было открытием как космос)) Всё хорошо, еще бы перестали врать и воровать вообще заживем!" - Вася Жасыл, "о да!!! А в Лондоне нам нотариус делал доверенность 40 дней!!!! А в Софии обычная доверенность на ребенка стоила 80 евро....", "очень знакомо. Я уехала тоже с мыслями о детях.... Только их я и подвела больше всего. Они такой ужас перенесли за 4 года миграции, что я их больше в жизни никуда не дерну" - Татьяна Ким.

"После миграции в Болгарию, вообще переоценила Родину. Больше с родного Алматы ни ногой.... Одно дело когда ты турист и совсем другое когда уезжаешь со всей семьёй жить в другую страну, без родных, без своих.... Там все не так как кто-то думает. Поверьте, дома лучше!!!" - Татьяна Ким.

"Не смотря на то, что в медицине у нас бардак, все равно, все те кто живут за границей, приезжают сюда на бывшую Родину, чтобы зубы подлечить, анализы сдать и общий осмотр на год вперёд сделать, потому что и дешевле и не смотря ни на что спецы хорошие есть!" - Динара Садвакасова, "Сергей прав, много хорошего стало. Надо внимательно смотреть только" - Александр Чумаченко, "Я тоже никуда не хочу уезжать. У меня тут корни, друзья, работа, семья, куча любимых мест по всему Казахстану. Язык - не проблема. Если есть желание, выучить можно. Нашей семье не хватает в Казахстане только комфортной среды и условия для детей с РАС. Но пока мы и их вполне обеспечиваем" - Анна Просвиркина и так далее.

По комментариям можно сделать вывод, что многие молодые казахстанцы не хотят уезжать из страны, одни патриоты до мозга костей, другим здесь просто нравится, третьи боятся неизвестностей, ожидающих их впереди, четвертые уже побывали там и больше не хотят уезжать и так далее.

Конечно, при этом они отмечают и минусы, которые видят, наблюдают в своей стране. Главные из них - это коррупция, кумовство, брат, сват. Если бы этого не было, многие, возможно, и не уезжали бы.

Ну а те, кто готов уехать, оперируют тем, что здесь "1. Безопасность на низком уровне: в автобусах карманники, квартирные кражи, автокражи, пропажа людей, домашнее насилие, "кража" девушек и т.д.

2. Базовые продукты дорожают и низкого качества, а чтобы правильно питаться, это вообще заоблачно....овощи, зелень ужасное и дорого;

2. Образование -низкое и платное, поборы, взятки, блат........

3. Секции для детей платные, что то есть бесплатное, но только в Астане, и чаще всего секции, которые малоинтересны;

4. Транспорт - кроме Алматы и Астаны, везде старье, есть оооочень страшные автобусы. Везде переполены, обслуживание низкое.

5. Медицина - бестолково организована или вообще не организована, низкое качество услуг, и где по лучше, то за деньги, платное.

6. Климат......не исправишь )))) и т.д.

Есть конечно плюсы, но и люди разные, потребности у всех разные. Уезжают или студенты, т.к.им особо здесь терять нечего или богатые, крепкие середнички, т.к. им нужна другая среда........." - Айжан Джалишева. "А я вот например прожив 27 лет в Казахстане, наоборот уехал от туда. Из за продажности властей, тотальной коррупции, упадка культуры и засилия китайцев." - Юсуф Пак. "При переходе на кз язык ощутите разницу, что вы здесь в кз лишний" - Марина Сухомазова. "Законы не работают, медицина, образование с каждым годом все хуже, полиция беспредельничает, насильники и педофилы вообще страх потеряли, хер кому докажешь их вину, 400 женщин в год в РК умирает от бытового насилия и это только официальные цифры, и прочая, и прочая.." - Екатерина Старикова и так далее.

Радует, что в комментариях очень много позитива, оптимизма, веры в будущее

Мы попросили Сергея Хвана рассказать немного о себе.

- Я родился в Узбекистане, переехал сюда в 2008 году. Родители выращивали овощи с 90-х годов в пригороде Нур- Султана, - говорит Сергей. - До карантина у меня было крупнейшее агентство недвижимости по посуточной аренде. Мы сдавали квартиры для пациентов больниц из других городов, а также для их родственников. Во время карантина город заблокировали и я разорился.

Я начал обучать соседских детей казахскому языку. Спустя неделю увидел у них отличные результаты. Открыл онлайн школу по казахскому языку. Сейчас у нас уже 400 учеников, причем стоимость символическая - 340 тенге за час. У нас учатся ученики из 25 городов Казахстана. А также есть ученики из США, Южной Кореи, Испании, Украины, России, ИндонезииЯ.

- Откуда вы знаете казахский язык?

- Меня научил мой друг Владислав Тен, он сам из Ташкента, казахский выучил самостоятельно, преподаватель иностранных языков, он знаменитый, по всем каналам его показывают.

- Вы написали интересный пост, что не хотите уезжать из Казахстана. Это действительно так?

- Да. Как я уже сказал, в 2008-м я приехал из Узбекистана в Астану. Я перебегал дорогу на красный и в неположенных местах. В Ташкенте переходить дорогу на зебре смертельно опасно. Кидал мусор где попало, плевался и щелкал семечки.

Потом заметил, что тут все переходят дорогу на зеленый и в разрешенных местах. Бутылки из-под колы не кидают на улицу. Зачем кидать бычки на землю, когда рядом стоит урна! Я ментально поменялся! Система изменила мое мышление.

Получается, что мы можем меняться! И я не хочу уезжать, так как считаю, что в Казахстане много возможностей, если не опускать руки.

- Какие, например, возможности?

- Вы заметили что в ЦОНах прозрачная система? Вы помните, как мы оформляли машины в ГАИ по 2 дня? Сейчас это можно сделать онлайн, только номера надо сдать . Я права узбекские на казахские за 2 часа поменял.

Вы заметили, совсем недавно наши водители стали прижиматься, чтобы скорая проехала? 2 года назад я этого не видел!

В банках все люди сразу идут за талоном, а не кричат кто тут крайний.

В Астане ПДД стали соблюдать, на красный не летают и по сплошным не ездят. Если вы не нарушаете, вас дорожная полиция не остановит. Вспомните, что было раньше? На посту и патрульные машины обязательно проверяли документы.

Между крупными городами сделали 4х полосные платные автобаны. Если помните, совсем недавно дороги были узкие и очень опасные.

Комплексный подход к проблемам может поменять всю страну.

Можно просить чтобы не сорили в Боровом, а лучше поставить мусорки, контролеров /камеры, сделать нормальные платные парковки и туалеты. И тогда курорт станет чище).

Не все потеряно в нашей стране! А вы как считаете?

- Я полностью согласна с вами, я большой патриот своей Родины! И, как и многие ваши фейсбучные друзья, считаю, что везде хорошо, где нас нет. Мои дети тоже помотались по заграницам, теперь тоже никуда не хотят ехать. Вы говорите, что обучаете иностранных детей казахскому языку. А зачем им знать казахский?

- Они учат английский, а также те, кто временно выехал в другие страны, хотят, чтобы их дети не забывали свой родной язык.

- Вы считаете, что проблем в Казахстане нет?

- Проблемы, безусловно, есть, но их нужно решать.

Например, в нашем поселке отсутствовали асфальт, свет, вода, и городской транспорт. Активные соседи добились от властей многих благ.

Ругать свои власти это то же самое, что ругать свой КСК. Твой дом, надо тоже шевелиться, не сорить, не ломать, а также, чтобы председатель работал, так как получает зарплату на наши деньги. Если в вашем доме сантехник плохо работает и получает зарплату, кто виноват? Председатель или жители, которые допускают халатность?

- Сергей, что бы вы посоветовали тем, кто хочет уехать из Казахстана, но не знает, куда. Таких тоже немало...

- Кажется что тут трудно работать, но многие просто не знают, что происходит в других странах. Если не нарушать закон, можно спокойно зарабатывать

Говорят, что у нас госорганы кошмарят бизнесменов, но часто это потому, что есть нарушения.

Отвечая на ваш вопрос, скажу, что я бы посоветовал приобрести такие навыки, с которыми можно было бы конкурировать на мировом рынке труда. Если вы высококлассный врач, сварщик, инженер, маркетолог, для вас открыты все страны мира. А если вы плохой специалист, то даже в Казахстане работу найти трудно.

- Какой вам в целом представляется перспектива молодежи в Казахстане? Есть ли у них здесь будущее?

- Не могу осуждать тех, кто хочет уехать, но в Казахстане тоже есть перспективы, пока идут улучшения. Как только они остановятся, тут надо уже подумать)

А еще самим можно менять систему в стране. Например, уже сложнее нарушать закон, так как тебя снимут на видео и об этом узнает вся страна…

Торгын Нурсеитова

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