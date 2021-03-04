Евросоюз начал экспертизу вакцины "Спутник V"

В случае одобрения препарат летом этого года получат 50 млн жителей Евросоюза.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает zakon.kz.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Решение комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых, — говорится в сообщении.

Регулятор проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в Евросоюзе стандартам.

По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, партнерство с ЕС по вакцине должно стоять выше политики, а сотрудничество РФПИ с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию.

Пока российскую вакцину одобрили для применения две страны ЕС. Такое решение приняли власти Венгрии и Словакии. В конце февраля направить в страну "Спутник V" также попросил президент Чехии Милош Земан.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!