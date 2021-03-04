8 участков выкупят для недопущения уплотняющей застройки в Алматы

В целом на 2021 год запланировано 25 проектов по выкупу земельных участков для госнужд

Руководитель Управления земельных отношений Алматы Ардак Самамбетов поделился планами по борьбе с уплотняющей застройкой в мегаполисе. По его словам, для ее недопущения акимат будет выкупать земельные участки, передает zakon.kz.

Нашими коллегами из Управления городского планирования и урбанистики проведена инвентаризация. Под изъятие для госнужд попадают 8 участков, которые будут использованы для озеленения, благоустройства, создания общественных пространств. Заявка поступила, отрабатываем. После этого она будет внесена на земельную комиссию и примем постановление об изъятии. Оценка ведется после принятия постановления. В этом году начнем работу, исходя из возможностей бюджета будем реализовывать, - сказал глава Управления.

В целом на 2021 год запланировано 25 проектов по выкупу земельных участков для госнужд, касающиеся транспорта, энергетики, объектов образования. Но есть объекты для создания общественных пространств.

К примеру, на пересечении Аль-фараби - Витебская общественное пространство будет. В мкр Зердели, где были ранее частные участки под вставки, по просьбе жителей возвращаем в госфонд для детплощадок. И еще 8 участков по историческому центру, о которых выше говорил. Пока такая работа, - пояснил Ардак Самамбетов.

С начала 2020 года произведен выкуп 172 земельных участков, 17 квартир на сумму 12,07 млрд. тенге для государственных нужд (в 2019 году изъят для государственных нужд 351 земельный участок на сумму 16, 048 млрд. тенге).

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