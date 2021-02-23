Лучше всего сохраняют здоровье добро, добрые дела и мысли

Духовное совершенствование - защита от различных заболеваний.

Зло съедает душевные силы, качество и здоровье, доброта же – лучшая профилактика любых заболеваний. Как выяснили ученые, добрые оптимисты живут дольше озлобленных пессимистов, сообщает zakon.kz.

Эффект от доброты сопоставим с эффектом от приема новых лекарств от гипертонии

Как выяснили ученые, простая человеческая доброта или любая благотворительная деятельность могут помочь поправить физическое здоровье. Наука получает все больше доказательств, что альтруизм — от работы волонтером и денежных пожертвований до случайных повседневных добрых дел — способствует благополучию и долголетию. Например, согласно некоторым исследованиям, работа волонтером на 24% снижает риск ранней смерти — примерно так же, как ежедневное употребление шести или более порций фруктов и овощей. Более того, у этих людей меньший риск повышенного уровня сахара в крови или воспалительных процессов, ведущих к сердечным заболеваниям. Причем, укрепляющее здоровье воздействие работы волонтером наблюдается во всех уголках мира.

Многие считают, что волонтерами могут работать только те люди, которые изначально обладают крепким здоровьем. Но ученые говорят, что в своих исследованиях они учитывают это обстоятельство и делают поправку. Но самое главное, что их эксперименты смогли выявить биологические механизмы, и доказать, как альтруизм может улучшить здоровье. Например, в Канаде старшеклассников разделили на две группы: одних на два месяца отправили помогать младшим школьникам, других оставили ждать своей очереди для участия в такой помощи.

Через четыре месяца различия между двумя группами подростков были отчетливо видны… по их крови. У волонтеров был более низкий уровень холестерина и низкие воспалительные маркеры, такие как интерлейкин 6 в крови, что не только предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, но и помогает бороться с вирусными инфекциями.

Отмечается, что по анализу крови можно увидеть не только результаты волонтерской деятельности, но и случайные проявления доброты. У участников исследования в Калифорнии, которым было поручено совершать простые добрые дела, например, покупать кофе незнакомым людям, отмечалась более низкая активность генов лейкоцитов, связанных с воспалительными процессами.

В одном из экспериментов добровольцам приходилось принимать различные решения, в том числе — жертвовать ли деньги, в то время как их руки подвергались легкому удару электрическим током. Исследования на МРТ показали, что мозг тех, кто сделал пожертвование, слабее реагировал на боль. Точно так же добровольная сдача крови кажется менее болезненной, чем сдача крови для анализа, хотя в первом случае игла может быть вдвое толще.

По мнению сторонников гипотезы пользы для здоровья альтруизма, есть множество разных положительных примеров. Так, например, у бабушек и дедушек, которые регулярно присматривают за своими внуками, риск смертности до 37% ниже, чем у тех, кто не принимает участия в уходе за детьми. Согласно исследованию, это больше, чем можно добиться регулярными физическими упражнениями.

Трата денег на других, а не для собственного удовольствия, может привести к улучшению сна и снижению артериального давления. Этот эффект сопоставим с эффектом от приема новых лекарств от гипертонии.

Проявление доброты напрямую связано со здоровьем человека

Добро – намеренное стремление к бескорыстной помощи ближнему (к понятию "ближний" может относиться и незнакомый человек, и животное, и даже растение). Здоровье – правильная, нормальная деятельность организма.

В современном мире доброта не в моде и порой цинично осмеивается. Однако учеными доказано, что проявление доброты напрямую связано со здоровьем человека. При условии формирования постоянных действий по совершенствованию добрых поступков и отношений друг другу, появляется возможность обеспечить, сохранить и укрепить здоровье.

Основные доказательства ученых в пользу проявления одной из главных добродетелей человека. Здоровая наследственность. Дети добры от природы (к сожалению, социум корректирует их поведение), а способность демонстрировать бескорыстие по отношению к окружающим может быть врожденной. Улучшение работы мозга. Установлена связь между актами доброты и стимуляцией той зоны головного мозга, которая отвечает за выработку эндорфинов ("гормонов удовольствия")

Оптимисты здоровее и умнее пессимистов. У позитивных людей лучше развита память. Доброта повышает самооценку и улучшает настроение.

Доказано, что жестокосердные, вечно недовольные жизнью люди наиболее подвержены различным болезням. Добрые оптимисты живут дольше озлобленных пессимистов. У людей с геном долгожительства отсутствуют такие черты, как ненависть, злость и плаксивость. Риск сердечных заболеваний у оптимистов на 9% ниже, чем у пессимистов. К сердечным заболеваниям приводят гнев, агрессия и мрачные мысли. Хотите продлить себе жизнь? Станьте добрее к себе и окружающим, перестаньте сквернословить и высказывать негативные мысли. Люди, которые регулярно предлагают свою бескорыстную помощь другим имеют меньший риск смерти в течение пятилетнего периода.

Хорошее настроение, улыбка, смех. У людей, пребывающих в хорошем настроении, понижено содержание "гормона стресса" – кортизола. Здоровый смех снижает концентрацию гормонов стресса в организме. Вспышки гнева сопровождаются выбросом в кровь гормона агрессии – тестостерона. Когда человек творит добро, в организме повышается уровень дофамина, что автоматически делает человека счастливее.

Добрые поступки всегда создают волновой эффект. Стоит кому-то начать, как другие тут же подхватывают инициативу. И даже человек, наблюдающий за оказанием помощи другим, сам испытывает приятные эмоции и "заражается" альтруистическим настроением. Делая доброе дело, вы в прямом смысле делаете весь мир лучше! Совершайте добрые поступки! В этот момент ваш организм высвобождает гормон окситоцин, оказывающий положительный эффект на работу сердца и снижающий кровяное давление.

Окситоцин также помогает замедлить процесс старения, снижая уровень свободных радикалов. Хотите проверить? Напишите и отправьте благодарственные письма тем людям, которых вы никогда не благодарили за их доброту. Отследите свои чувства и состояние. Счастье. Счастливые, умиротворённые люди дают фору своим сердитым коллегам. Хорошие поступки - запланированные и спонтанные - могут быть настоящим эликсиром для долгой и счастливой жизни: "Закон бумеранга". Чем больше мы отдаем положительной энергии другим, тем больше ее к нам возвращается. Добрые люди редко страдают от депрессии, они знают, чего хотят, и получают от жизни удовольствие.

Доброта соединяет нас с другими. Проявление доброты помогает растопить лед и сокращает эмоциональное расстояние между людьми. Доброта открывает перед нами миры других людей. Добрым людям намного проще найти общий язык с окружающими. Духовное совершенствование человека является защитой от различных заболеваний.

У совершающего добро нервная система тоже находится в равновесии

Наука психология свидетельствует о том, что быть добрым человеком, значит быть психически здоровым. Человек, совершающий добро, устойчив от излишней раздражительности, необузданных эмоций и как следствие от необдуманных поступков. У совершающего добро нервная система тоже находится в равновесии. А если учесть, что большинство наших болячек бывает от потраченных впустую нервов, то доброта будет являться залогом крепкого здоровья.

Лучшее исцеление для души – это добро, добрые дела и добрые мысли. Сколько бы злых людей нас не окружало, главное, самому оставаться добрым. Такой человек никогда не останется в проигрыше. Мы – это мы, они – это они, каждый перед Творцом будет отвечать за свои деяния.

Здоровье – это тот бесценный дар, который нам дал Творец, и заботиться о нем – наша обязанность. Зло съедает все: и душевные качества, и здоровье. Доброта же – лучшая профилактика любых заболеваний.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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