На каких животных разрешили охотиться в Казахстане

С 1 марта по 15 мая в Казахстане открыта весенняя охота.

В Минэкологии напомнили об ответственности за нарушение требований правил охоты, передает zakon.kz.

Как известно, с 1 марта по 15 мая в Казахстане открыта весенняя охота.

Весной разрешается охотиться на селезней уток, самцов вальдшнепа, глухаря, тетерева, а также самцов и яловых самок бурого медведя при обязательном присутствии егеря соответствующего субъекта охотничьего хозяйства, - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что охота разрешена приказом министра сельского хозяйства РК.

Отметим, что по правилам весенней охоты, добыча селезней уток, допускается только при наличии у охотника подсадной утки или чучела. А любительская (спортивная) охота разрешена только в закрепленных охотничьих угодьях. Также для этого требуется наличие путевки на право посещения закрепленных охотничьих угодий, - сообщили в Минэкологии.

В случае нарушения требований пользования животным миром и правил охоты в Казахстане согласно Кодекса об административных правонарушениях РК предусмотрен штрафа для физических лиц в размере 70 МРП (204 190 тенге) либо лишение права охоты на срок до двух лет, с конфискацией предметов и орудия административного правонарушения.

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