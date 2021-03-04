Помогает ли вакцинация остановить старение

По словам доктора, вакцинация от инфекционных заболеваний может замедлять естественный процесс старения.

Ученый рассказал, как вакцинация помогает остановить старение, передает zakon.kz.

Как сообщила РИА Новости директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева, вакцинация от инфекционных заболеваний может замедлять естественный процесс старения.

Вакцинация – это не просто профилактика каких-то инфекционных заболеваний, это еще и влияние на скорость старения. За счет вакцинации мы можем снижать синдром системного воспаления и замедлять процесс старения, - сказала она на научно-практической конференции по COVID-19.

По ее словам, все инфекционные заболевания, с которым человек встречается на протяжении всей жизни, оставляют свой след.

Тлеющее системное воспаление, которое является одним из механизмов старения. Чем больше уровень воспаления, тем быстрее человек стареет, - добавила Ткачева.

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