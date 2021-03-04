Помогает ли вакцинация остановить старение

Приложение zakon.kz
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По словам доктора, вакцинация от инфекционных заболеваний может замедлять естественный процесс старения.
Ученый рассказал, как вакцинация помогает остановить старение, передает zakon.kz.
Как сообщила РИА Новости директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева, вакцинация от инфекционных заболеваний может замедлять естественный процесс старения.
Вакцинация – это не просто профилактика каких-то инфекционных заболеваний, это еще и влияние на скорость старения. За счет вакцинации мы можем снижать синдром системного воспаления и замедлять процесс старения, - сказала она на научно-практической конференции по COVID-19.
По ее словам, все инфекционные заболевания, с которым человек встречается на протяжении всей жизни, оставляют свой след.
Тлеющее системное воспаление, которое является одним из механизмов старения. Чем больше уровень воспаления, тем быстрее человек стареет, - добавила Ткачева.
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