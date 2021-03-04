Каким объектам разрешили работать в Нур-Султане

Об этом говорится в новом постановлении главсанврача столицы.

В столице некоторые субъекты предпринимательства, чья деятельность остается под запретом, могут возобновить работу, используя мобильное приложение Ashyq. Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача города Сархат Бейсеновой, передает zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана, допускается работа объектов, участвующих в пилотном проекте Ashyq.

Отмечается, что деятельность некоторых учреждений, не участвующих в этом проекте, запрещена.

Запрет на посещение объектов, деятельность которых не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов (за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте Ashyq), бильярдных клубов, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением лотерейных, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе расположенных на спортивных объектах, - говорится в постановлении.

Также в документе говорится, что в связи с карантинными ограничениями в столице половина сотрудников учреждений и организаций должна работать удаленно.

Теперь не менее 50% работников всех организаций, предприятий должны работать удаленно. А работа фудкортов в штатном режиме разрешена только на доставку и вывоз пищи, - говорится в постановлении.

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