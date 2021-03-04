30 иностранных фармпроизводителей локализуют свое производство в Казахстане

По словам Мамина, привлечение инвестиций является ключевым инструментом достижения поставленных целей по развитию фармацевтической промышленности страны.

На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы обеспечения фармацевтической безопасности Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами о перспективах развития фармацевтической промышленности в РК выступили аккредитованные в Казахстане послы Канады Николя Бруссо, Великобритании – Майкл Гиффорд, заместитель посла США Теодор Линг, временный поверенный, глава миссии посольства Швейцарии Стефан Клетзли, сотрудник Организации по медицинским исследованиям и разработкам Правительства США Дональд Таунсенд, а также представители компаний Pfizer, Johnson&Johnson, Dr.Reddy’s Laboratories, Microsoft. С комментариями с казахстанской стороны выступил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

Отмечается, что иностранные представители дали высокую оценку предпринимаемым Казахстаном мерам по борьбе с пандемией и обеспечению фармацевтической безопасности, а также высказали ряд рекомендаций по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения и цепочки поставок лекарственных препаратов и медицинского оборудования в РК.

В целях дальнейшего наращивания потенциала страны в борьбе с текущей пандемией и будущими эпидемиологическими угрозами принят Комплексный план по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы, - сказал Мамин.

Документ предусматривает увеличение к 2025 году отечественного производства фармацевтических препаратов в 2,5 раза с 92 до 230 млрд тенге. Доля отечественной фармацевтической продукции на внутреннем рынке повысится до 50% в натуральном выражении.

В рамках реализации плана будут приняты такие меры, как возмещение затрат бизнеса на проведение клинических и доклинических испытаний, определение ключевых товарных позиций, потенциальных ниш, а также инвестиционных предложений для иностранных инвесторов. Планируется поэтапное внедрение обязательной маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и медицинских изделий на всех этапах логистики лекарственных средств до конкретного пациента.

Привлечение инвестиций является ключевым инструментом достижения поставленных целей по развитию фармацевтической промышленности РК. Ведется работа по привлечению 30 иностранных компаний с обеспечением локализации производства их фармацевтической продукции на территории Казахстана, - сказал Мамин.

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