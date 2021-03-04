Заболеваемость туберкулезом снизилась в пять раз в Нур-Султане

В 2010 году за год было зарегистрировано 765 впервые выявленных случаев туберкулеза.

За последние десять лет в Нур-Султане уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза, рассчитываемый на 100 тысяч населения, снижен в 5 раз. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Алия Рустемова, передает zakon.kz.

По словам Алии Рустемовой, в 2010 году за год было зарегистрировано 765 впервые выявленных случаев туберкулеза, в 2020 году - 393 случая, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Успехи противотуберкулезной службы, связаны с системной деятельностью, как медицинских организаций города, так и многих ведомств и структур столицы, - сказала она.

В настоящее время в столице для проведения профилактического флюорографического обследования населения города в подведомственных организациях ПМСП имеются 16 стационарных установок и 4 передвижные флюорографические установки.

Отдельно необходимо сказать о социальной поддержке больных туберкулезом, получающих лечение на амбулаторном этапе. Ранее помощь оказывалась в виде выделения продуктовых наборов и проездных карточек, а со второго полугодия 2019 года - в виде ежемесячных денежных выплат в размере 10 МРП, - отметила заместитель руководителя управления.

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