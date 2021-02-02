Чем опасен приворот

Привороты относятся к разновидностям колдовства.

Существует много признаков, указывающих на то, что человека приворожили, но основными являются изменение его характера и неадекватное поведение, сообщает zakon.kz.

Нередко от мам или жен современных молодых людей можно слышать, что их сына/мужа приворожили, и он сильно изменился, стал молчаливым, угрюмым, агрессивным, старается не общаться с родителями, братьями, сестрами, бывшими друзьями и так далее. Что у него постоянная депрессия, которая переходит или перешла в тягу к спиртному, употребление наркотиков, что его абсолютно ничего уже не интересует, он потерял всякий интерес к жизни, у него полное безразличие ко всем и ко всему, в том числе к себе и ко многому другому.

Буквально недавно мне подобную историю рассказала одна женщина из Нур-Султана. По ее словам, она случайно узнала, что ее сноха с подругами делали приворот своим женихам, и они на них женились. Но жизнь, семейная идиллия, семейное счастье, спокойствие ни у кого из них так и не состоялись. У одной после этого муж стал сильно пить и в драке покалечил одного товарища, за что сейчас сидит в тюрьме. У другой муж-художник начал сначала пить, а потом увлекаться наркотиками, потом подсел на сильные наркотики и умер от передозировки. У третьей тоже пьет и когда он пьет, ему просто крышу сносит, он начинает неистово буянить, все рушить, а когда придет в себя – жалеет о случившимся. Он тоже стал алкоголиком и даже травку стал курить.

То есть ни у кого из этих девушек нормальная семейная жизнь не получилась только из-за того, считает женщина, что их мужьям был сделан приворот и они после женитьбы полностью изменились и это замечали все родственники и друзья, но не могли понять, в чем дело, что случилось. И вот однажды, говорит она, ее невестка как будто проговорилась, сказав, что они с девчонками ходили к какой-то ворожее, и делали приворот. Даже описала, как выглядит то помещение, где сидела эта женщина и как она сама выглядела. Описание напоминает образ типичной колдуньи.

Как считают специалисты, существует много признаков, указывающих на то, что человека приворожили, но основными является изменение его характера и неадекватное поведение, о чем мы сказали выше. Главное, человек начинает проявлять равнодушие ко всему, что раньше ему было интересно, избегает контактов со всеми близкими, в том числе с женой, но если кто-то о ней отзывается нелестно, он тут же может броситься на ее защиту. Все это говорит о том, что он находится под влиянием магических чар.

Обряд приворота может проводиться по-разному, но в основном это заклинание над вещью человека, которого хотят приворожить, или его угощают специальным снадобьем, приготовленным магом.

По словам известного исламоведа Нурбека кажы Есмаганбета, привороты действительно существуют, и они относятся к разновидностям колдовства.

- Приворот это такой вид колдовства, при помощи которого человек заставляет свою жертву стать привязанным к нему и подчиняться ему, то есть зомбирует, - говорит он.

Жертва приворота становится безвольным и исполняет все желания того, кто его приворожил. Приворот наносит большой вред психическому и физическому здоровью человека и этому посвящено много статей и других публикаций, которые без проблем можно найти в интернете.

По шариату приворот это тяжкий грех, харам, который запрещен Всевышним и за нарушение этой нормы человек понесет суровое наказание.

В православии это тоже считается грехом. "Стремление к магической власти, колдовство, оккультные силы, вступление в контакт с бесами, нечистыми духами, вызов умерших - все это отвергается христианством", - говорит Епископ Каскеленский Геннадий.

Священнослужители считают, что любой приворот является преступлением против личности, так как во всех случаях он оказывает вмешательство в человеческую судьбу, посягает на его волю и желания. Объекта приворота даже могут посещать мысли о суициде.

Избавиться от приворота можно молитвами. Как их правильно читать – можно спросить в мечетях и у других служителей духовенства.

Также родителям нужно объяснять повзрослевшим детям, что в мире существует такое зло, как магия, колдовство и прочий оккультизм и чтобы они были осторожны, разборчивы при выборе своих друзей и подруг. Как говорится, информирован - значит, вооружен.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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