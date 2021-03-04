Врачи назвали лучший препарат для снижения температуры

В отличие от ибупрофена парацетамол не обладает противовоспалительными свойствами.

Врачи из испанского университета Наварры рассказали, какой препарат лучше применять для снижения температуры, передает zakon.kz.

Эксперты выяснили, что в случае повышенной температуры чаще всего используют такие средства, как парацетамол и ибупрофен. Однако они отмечают, что эти препараты обладают разными свойствами, и советуют принимать их в зависимости от симптомов.

По словам врачей, в отличие от ибупрофена парацетамол не обладает противовоспалительными свойствами.

Специалисты пояснили, что ибупрофен относится к группе нестероидных препаратов, чье действие направлено на подавление синтеза простагландинов – веществ, ответственных за воспалительную реакцию и боль.

Ибупрофен можно использовать для лечения легкой или умеренной боли, вызванной различными причинами, а также высокой температуры, - добавили в фармкомпании.

По данным Официальной коллегии фармацевтов Мадрида, этот препарат показан при боли от легкой до умеренной интенсивности, такой как мигрень, для симптоматического лечения лихорадки, ревматических состояний или для облегчения симптомов при неревматических заболеваниях.

Что касается парацетамола, то врачи назвали его идеальным лекарством для лечения легкой и умеренной боли, сопровождающейся лихорадкой, например, при гриппоподобных заболеваниях.

Эксперты отметили, что парацетамол не вызывает побочных эффектов в сравнении с ибупрофеном, однако при передозировке возможно поражение других органов, например, печени.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что оба лекарства безопасны для человеческого организма, но, если температура сопровождается воспалением и сильной болью, рекомендуется отдавать предпочтению ибупрофену.

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