Бежал 2 километра: героя-полицейского наградили медалью

Церемония вручения прошла 4 марта в областном казахском театре драмы имени И. Омарова.

В Костанае прошла церемония награждения полицейских медалями и грамотами Министерства внутренних дел РК, передает zakon.kz.

Как сообщает МИА "Казинформ", среди награждаемых и прославившийся в сети полицейский Амантай Байжанов, который в сильную метель сопровождал автоколонну.

Церемония вручения прошла 4 марта в областном казахском театре драмы имени И. Омарова с участием сотрудников полиции, родных и близких награждаемых.

Заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области Ардак Ынтыкбаев вручил медаль "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін" инспектору службы батальона патрульной полиции УП Костаная Амантаю Байжанову. Грамотой МВД также отмечен коллега Амантая Амир Шалгимбаев, который в тот самый день находился вместе с ним на службе.

За храбрость, самоотверженность и героизм, проявленный при исполнении служебного долга, - говорится в приказе за подписью главы МВД РК Ерлана Тургумбаева.

В присутствии коллег замначальника ДП области вручил благодарственные письма родителям Амантая и Амира, поблагодарив их за достойное воспитание сыновей.

От имени начальника департамента полиции области хочу поблагодарить вас за ваш труд, за достойное воспитание сыновей, которые честно и добросовестно выполняют свой служебный долг. На таких примерах самоотверженного несения службы мы воспитываем молодое поколение полицейских и наглядно демонстрируем, как действует настоящий профессионал, патриот, который по зову сердца и призванию стоит на страже спокойствия и благополучия граждан, - сказал Ардак Ынтыкбаев.

Перед награждением участникам был показан спектакль под названием "Сыған серенадасы".

18 февраля в Сети появилось видео с полицейским из Костанайской области, который бежал по заметенной дороге, указывая водителям путь. Выяснилось, что его зовут Амантай Байжанов. Видео облетело Казнет и собрало множество положительных откликов жителей страны.

19 февраля герой-полицейский рассказал корреспонденту zakon.kz, что происходило на трассе и почему ему пришлось сопровождать водителей.

24 февраля Амантаю Байжанову за поступок вручили ценный подарок.

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