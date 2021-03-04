Хищение более 65 млн тенге выявили в Павлодарской области

Об этом рассказали на совете по этике.

Семь дисциплинарных дел в отношении госслужащих рассмотрели на совете по этике в Павлодарской области, передает zakon.kz.

В этот раз на обсуждение совета по этике вынесли 10 вопросов, из которых семь - дисциплинарных дел. Рассмотрели дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела А. Мейрманова по факту нарушения им этических норм. пресс-служба Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Павлодарской области

Из материалов дела следует, что антикоррупционной службой завершено уголовное дело в отношении руководителя и кассира культурно-досугового центра "Шаңырақ" по факту хищения ими бюджетных денежных средств на сумму более 65 млн тенге.

В ведомстве отметили, что в ходе следствия была зафиксирована запись разговора, состоявшегося между руководителем центра "Шаңырақ" и должностными лицами управления культуры Башировой Г. и Мейрманова А., которые давали советы о введении следствия в заблуждение и как избежать наказания.

По итогам рассмотрения совет рекомендовал руководителю управления культуры, развития языков и архивного дела в отношении А. Мейрманова наложить дисциплинарное взыскание в виде увольнения с занимаемой должности. Г. Баширову будут рассматривать на следующем заседании, так как в данный момент она находится в командировке, - уточнили в ДАДГС области.

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