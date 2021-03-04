Только мне его не переписывайте - Путин.

Президент России Владимир Путин пошутил про "еще один дворец" на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", передает zakon.kz.

Так, во время встречи на связь с президентом вышла девушка из Ленинградской области, которая рассказала, что находится в двух километрах от Стрельни (место, где находится "Дворец конгрессов" Управления делами Президента Российской Федерации), сообщают российские СМИ.

Ну, отлично. Выглядит как еще один дворец, так что приеду. Только мне его не переписывайте, — пошутил Путин.

Ранее команда Навального опубликовала фильм, в котором утверждается, что президент РФ построил на Черноморском побережье дворец за 100 миллиардов рублей.

Путин, в свою очередь заявлял, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит ничего из указанного в материале.

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