Токаев принял участие в саммите Организации экономического сотрудничества

Основное внимание было уделено преодолению негативных экономических последствий пандемии.

Президент Казахстана принял участие в 14-м саммите Организации экономического сотрудничества, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи также приняли участие премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Хасан Рухани, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпур.

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность братскому турецкому народу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь, оказанную нашей стране в борьбе с пандемией. Как отметил глава государства, в нынешнее непростое время наши страны вновь убедились в том, насколько важны взаимная помощь и поддержка на глобальном уровне.

Основное внимание в выступлении было уделено преодолению негативных экономических последствий пандемии.

Благодаря реализации комплексного антикризисного плана, обеспеченного финансовыми ресурсами, Казахстан смог минимизировать негативное воздействие пандемии и даже добился роста в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство и производство. В этом году мы ожидаем роста ВВП более чем на 3%, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства назвал сотрудничество с ОЭС одним из приоритетов внешней политики Казахстана. По его мнению, основой взаимодействия в рамках организации должны стать крупные инфраструктурные и социальные проекты. Одним из наиболее перспективных проектов видится Транскаспийский международный транспортный маршрут, который формируется совместно с Китаем. В частности, в ноябре 2019 года был запущен контейнерный поезд по маршруту Сиань-Стамбул-Прага, соединивший Казахстан, Китай, Азербайджан, Грузию и Турцию. В апреле прошлого года первый контейнерный состав прошел по маршруту Сиань – Измир. Он преодолел расстояние около 7 тыс. км за 16 дней.

Это хорошие примеры нашего взаимодействия. Однако нам предстоит еще немало сделать, чтобы обеспечить устойчивый прогресс. В этом году нам необходимо обеспечить выход на полную мощность железнодорожного маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран. Прорабатываются и другие новые маршруты. Ожидается, что высокоскоростная железная дорога из Туркестана в Ташкент увеличит туристический потенциал как Казахстана, так и Узбекистана, сократит время в пути до двух часов и облегчит связи между бизнесменами и социальные контакты наших стран, - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении также была представлена информация об участии Казахстана в инфраструктурных проектах в Афганистане. Вместе с российскими и узбекскими партнерами наша страна участвует в строительстве железных дорог Мазари-Шариф – Кветта и Мазари-Шариф – Пешавар. Рост двусторонней торговли с Афганистаном в прошлом году составил 55%.

Еще один важный приоритет для нашего региона – продовольственная безопасность. Президент подчеркнул, что Казахстан поддерживает все инициативы ОЭС в области сельского хозяйства, и призвал государства-члены присоединиться к Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS), штаб-квартира которой находится в Нур-Султане.

Мы работаем над созданием национальной сети оптовых дистрибьюторских и логистических центров. Продовольственная безопасность и доступность – это общая проблема, поэтому мы считаем, что объединение наших усилий для создания эффективной логистики имеет большой потенциал. Казахстан и Узбекистан создают Международный центр торгово-экономического сотрудничества на границе, - подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также остановился на потенциале сферы туризма, которая, несмотря на пандемию, остается одним из перспективных направлений сотрудничества.

Казахстан намерен довести долю туристической отрасли до 8% ВВП к 2025 году. Мы активно развиваем священный для стран Центральной Азии и всего тюркского мира город Туркестан. Только в 2020 году внутренние инвестиции в городскую инфраструктуру, туризм и логистику в Туркестане составили около 1 миллиарда долларов. Туркестан вошел в Топ-10 туристических направлений Казахстана, которые могут стать привлекательными для инвесторов и туристов из ваших стран, - сказал Президент.

Как подчеркнул глава государства, здравоохранение также может стать "центром притяжения" иностранных инвестиций в Казахстан. Конкурентоспособные тарифы, высококвалифицированная рабочая сила и множество возможностей государственно-частного партнерства привлекли турецкие компании, которые участвуют в строительстве новых больниц в Казахстане и оснащении их высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Турецкая Rönesans Holding начинает строительство своих клиник в семи городах Казахстана. Мы также приветствуем компанию Orhun Medical, которая совместно с Казахским национальным институтом онкологии и радиологии планирует в этом году ввести в действие Центр томотерапии в Алматы. Уверен, что сотрудничество с турецкими компаниями будет продолжено. Мы также намерены приглашать партнеров из других стран-участниц инвестировать в систему здравоохранения Казахстана, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент высказал ряд предложений по повышению эффективности Организации экономического сотрудничества. По его словам, Казахстан в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии готов оказать содействие в развитии сотрудничества между ОЭС и СВМДА в сфере экономики. Взаимодействие между этими структурами представляется наиболее перспективным в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, финансов, энергетики, туризма, цифровых технологий и других.

Мы надеемся, что всестороннее сотрудничество, основанное на взаимных интересах и практической реализации совместных проектов, позволит нам противостоять вызовам сегодняшнего дня и подготовить нас к возможностям завтрашнего дня. Мы возлагаем на Организацию большие надежды, - подытожил глава государства.

В заключение Касым-Жомарт Токаев пожелал Туркменистану успешного председательства в Организации экономического сотрудничества.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!