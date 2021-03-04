Названа дата первого регулярного рейса из Туркестана в Стамбул

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, заявили в КГА.

Началась продажа билетов на первые международные рейсы из аэропорта Туркестана, передает zakon.kz.

21 марта авиакомпания Fly Arystan планирует выполнить первый международный рейс по маршруту Туркестан – Стамбул – Туркестан. пресс-служба КГА

В ведомстве уточнили, что регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет выполняться на воздушном судне типа А-320 с частотой два рейса в неделю (пятница, воскресенье) с поэтапным увеличением до семи рейсов (ежедневно) в неделю.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании, - добавили в комитете.

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