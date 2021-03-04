Цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае 2021 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE на 21:55 по времени Нур-Султана выросла на 4,6% - до $67,07 за баррель. Об свидетельствуют данные торгов, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

При этом в 22:00 по времени Нур-Султана нефть этого сорта торговалась уже по $67,43 за баррель, что на 5,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Цена нефти марки WTI находилась на отметке $64,25 за баррель (+5,2%).

Отмечается, что нефтяные котировки растут в ожидании решений в рамках сделки ОПЕК+.

Источник издания сообщил, что Саудовская Аравия сохранит добычу нефти в апреле на прежнем уровне.

По данным на 22:10 по времени Нур-Султана, нефть Brent росла до $67,18 за баррель (+4,9%), а нефть WTI - до $64,02 за баррель (+4,8%).

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