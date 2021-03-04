Два школьных автобуса застряли в снежном заносе в ЗКО

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Всего спасатели эвакуировали 24 человека, 18 из которых - дети.
В Западно-Казахстанской области в снежном заносе застряли два школьных автобуса, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой город".
Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, это произошло 4 марта в 20:20 на проселочной дороге Деркул-Ветелки.
Кроме этого, из снежного плена удалось вытащить семь легковых авто. Всего спасатели эвакуировали 24 человека, 18 из которых - дети. Люди доставлены в поселки Новостройка и Подхоз. В медицинской помощи никто не нуждался. пресс-службе ДЧС ЗКО
Фото: ДЧС ЗКО
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