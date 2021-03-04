Появились подробности ЧП на шахте в Акмолинской области

Обрушение горной массы произошло минувшей ночью в районе села Акбеит.

Двое горняков серьезно пострадали из-за обвала на золотом руднике в Акмолинской области, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

ЧП произошло минувшей ночью в районе села Акбеит. На глубине 100 м на мужчин обрушилась горная масса, их засыпало камнями. Оба получили переломы ног. Из-под завалов раненных достали коллеги, а вот помощи врачей им пришлось ждать какое-то время. Из-за непогоды и бездорожья карета скорой не смогла проехать к пациентам. До больницы парней доставили спасатели на спецтехнике.

Двое мужчин: один 1990 года, второй 1991 года. Состояние средне-стабильное. Получили в основном переломы ног, конечностей. Обвал был незначительный, но тем не менее нанес увечья людям. Руда была там. начальник Управления кризисных ситуаций ДЧС Акмолинской области Олег Малюк

Как отмечается, пока неизвестно, сколько времени уйдет на лечение. Однако руководство золотодобывающей компании заверило, что обоим пострадавшим на весь срок восстановления продолжат выплачивать полную зарплату. Также работодатель обещал сохранить за горняками рабочие места.

Даже если будут лежать в больнице год-два. Не больничный будет, а полностью проставляться будут им дни. Плюс медицинская, конечно, там, где-то помощь нужна будет, будут обращаться, это все будем помогать. После того, как они выйдут с больничного, я их переведу на легкий труд. Будут работать, не потеряют ни работу, ни заработную плату. генеральный директор ТОО "Aina resources" Кайрат Капизов

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