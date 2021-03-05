Второе за день: мощное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии

Ранее произошло землетрясение магнитудой 7,3.

У берегов Новой Зеландии произошло второе мощное землетрясение за день, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), магнитуда землетрясения составила 7,5. Оно было зафиксировано в 17:41 по времени UTC (23:41 по времени Нур-Султана). Эпицентр подземных толчков располагался в 998 км от города Фангареи. Очаг залегал на глубине 55,6 км.

Также сообщается, что ранее у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Оно было зафиксировано в 13:27 по времени UTC (19:27 по времени Нур-Султана). Эпицентр подземных толчков располагался в 238 км от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 км.

Отмечается, что после землетрясения было обновлено предупреждение об угрозе цунами.

Американский центр предупреждения о цунами сообщает, что разрушительные волны возможны в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения.

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