Собака отравилась алкоголем в День кошек

По словам хозяина, к утру после лечения Жуля начала бегать по дому и донимать кота.

Специалисты ветеринарной клиники в Саратове спасли от острой алкогольной интоксикации собаку, которая на День кошек разгрызла бутылку пива и употребила около 300 граммов напитка, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Собака Жуля отметила День кошек и попала с алкогольным отравлением в клинику. Она разгрызла бутылку с пивом и выпила около 0,3 литра, получив острое алкогольное отравление. Была проведена терапия для детоксикации, - сообщили в ветклинике.

По словам хозяина, к утру после лечения Жуля начала бегать по дому и донимать кота.

Ветеринары отметили, что собакам и кошкам ни в коем случае нельзя давать алкоголь, поскольку он содержит этанол.

В зависимости от дозы он может привести к фатальным последствиям. Если собака употребила алкоголь, поспешите показать ее ветеринару. В случае тяжелого алкогольного отравления питомец будет сильно обезвожен и потребуются внутривенные инъекции, - поясняют специалисты.

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