Страны ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в апреле, за исключением двух стран

Казахстану и России будет разрешено увеличить добычу "в связи с сохранением сезонных моделей потребления".

Министры стран ОПЕК+ 4 марта на заседании вырабатывали рекомендации по уровням добычи нефти на апрель 2021 года. По итогам переговоров было решено сохранить уровень добычи в будущем месяце на текущем уровне. Исключение было сделано для России и Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Министры одобрили сохранение уровня производства марта в течение апреля месяца, за исключением России и Казахстана, которым будет разрешено увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. б/с соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления, - говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания ОПЕК+.

Согласно документу, Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на апрель.

Кроме того, на заседании ОПЕК+ министры продлили срок, до которого участники альянса должны компенсировать перепроизводство нефти, с марта до конца июля 2021 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания сообщил, что на встрече была подчеркнута необходимость придерживаться действующих договоренностей.

Это важно тем странам, которые еще не до конца выполнили свои обязательства (по сделке ОПЕК+), - сказал он.

По его словам, "договорились, что срок погашения будет продлен до конца июля".

Мы сегодня рассмотрели вопросы по нашим договоренностям, также ситуацию на рынке и прогнозы в среднесрочный период, на несколько месяцев, до конца года, - добавил Новак.

Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 1 апреля. Заседание совместного министерского мониторингового комитета пройдет 31 марта.

Ранее стало известно, что Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!