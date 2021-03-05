Более 150 казахстанцев стали жертвами очередного интернет-мошенника

Всего в 2020 году на крючок киберпреступников попались почти 14 тысяч казахстанцев.

Больше 150 человек стали жертвами актюбинского студента. Незнакомец предлагал прокрутить их деньги и вернуть, увеличив прибыль. Только ни своих средств, ни процентов никто так и не получил, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", преступником оказался молодой студент из Актобе. Теперь доступ к гаджетам у него появится не скоро.

Всего в 2020 году на крючок киберпреступников попались почти 14 тысяч казахстанцев. Из-за участившихся атак 3 марта представители банков обратились к населению.

Это стандартная и самая популярная схема интернет-мошенников. Любители легкой наживы, представляясь работниками банка, обзванивают клиентов. Жертву они уверяют в подозрительной активности и просят сообщить персональные данные или секретный код, - говорится в сюжете.

Отмечается, что астанчанка смогла разоблачить одного из таких лжеменеджеров. По ее словам, скорее всего, звонили даже не из Казахстана, так как мошенник даже не знал, что столицу переименовали.

Еще один распространенный способ мошенничества - объявления о продаже товаров или оказании услуг. Продавец отправляет ссылку, просит внести предоплату. Естественно, ни денег, ни товара покупателю ждать не стоит. Преступник пропадает сразу же после списания средств. Единственный способ защититься – проявлять бдительность и не доверять незнакомцам, - следует из сюжета.

По словам одной из жительниц Актобе, ей звонят уже год.

Мне звонят уже год, представляются представителями Каспи банка. Я связалась с руководством, написала официальное письмо, мне пришел запрос. Вчера я с ними соединилась, они мне сказали, что с нашего банка вам никто не звонил и не обращался. Это мошенники, - говорит она.

Другая актюбинка рассказала, что звонили ее племяннице.

Как раз эта информация прошла и звонит племянница. Я говорю: "Лариса, осторожно, там мошенники орудуют". Она говорит: а мне уже звонили. Я говорит им, сейчас проверю, позвоню в Каспи банк или еще куда-то. Они мне говорят *** и все! - рассказала женщина.

Другая жительница Актобе отметила, что не стоит отвечать на незнакомые номера.

Видно, высчитывают, что человек пожилой. Как они выходят на номер телефона? - задалась она вопросом.

Только в столице на удочку интернет мошенников за два месяца попались больше 600 человек. Для сравнения: за весь прошлый год жертвами киберпреступников стали чуть меньше 3 тысяч астанчан. К примеру, молодой студент из Актобе решил "навариться" на неудачных инвестициях населения.

Нами был раскрыт факт интернет-мошенничества. Гражданин предлагал такую услугу как раскрутка денежных средств. От его преступных действий пострадали около 150 потерпевших, которые находились на территории всего Казахстана. следователь СУ ДП Нур-Султана Татьяна Ким

Раскрыть такие преступления практически невозможно. Зачастую мошенники находятся за рубежом, и даже совместные усилия разных стран не ускоряют их поиски. Из-за участившихся атак 11 казахстанских банков обратились к своим клиентам. Просят не забывать о бдительности и не доверять невидимым мошенникам.

Никому не говорите: Пароль от своего личного кабинета в мобильном приложении или интернет-банкинге; Реквизиты карты: номер, срок действия, CVV/CVC-код. SMS-код для подтверждения совершаемой операции: платежа, перевода и т. д. начальник отдела по работе со СМИ Агентства РК по регулированию и развитию конкуренции Азамат Кенже

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