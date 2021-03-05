В странах ЕАЭС планируют запретить одноразовые пакеты

Планируется также ввести запрет на ввоз и производство одноразового пластика.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют поэтапно запретить использование пластиковых пакетов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Запрет на производство и использование пакетов сегодня предусмотрен стратегией развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Планируется также включить в документ конкретные действия по вводу запрета на ввоз и производство одноразового пластика. Проект будет утвержден в первом квартале этого года.

В Беларуси инициативу поддержали. В Минприроды России также выступили за снижение ввоза и производства пластика, который негативно влияет на окружающую среду.

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