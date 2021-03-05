В Раде попросили украинцев готовиться к голоду

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,3 миллиона человек.

Депутат Верховной Рады Илья Кива призвал украинцев готовиться к голоду, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом представитель партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ) написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, саботаж и провал вакцинации населения со стороны команды президента Украины Владимира Зеленского привели к третьей волне пандемии коронавируса в стране.

Как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду! — заявил в соцсети Кива.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,3 миллиона человек. За последние сутки в стране зафиксировали новый всплеск заболеваемости, число пациентов с COVID-19 возросло более чем на 10 тысяч. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.

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