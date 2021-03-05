Более 800 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 216 467 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 25444(+132),
- в городе Алматы - 25535(+134),
- в ВКО - 22216(+39),
- в Атырауской области - 17301(+40),
- в Павлодарской области - 17932(+78),
- в Карагандинской области - 15621(+61),
- в Акмолинской области - 13910(+57),
- в ЗКО – 13262(+72),
- в СКО - 12486(+37),
- в Костанайской области - 12617(+59),
- в Алматинской области - 11076(+47),
- в городе Шымкент - 6262(+27),
- в Жамбылской области - 6002(+17),
- в Туркестанской области - 4311(+5),
- в Мангистауской области - 4264(+11),
- в Актюбинской области - 4336(+28),
- в Кызылординской области - 3892(+13).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 82,
- в городе Алматы - 75,
- в городе Шымкент - 15,
- в Акмолинской области - 81,
- в Актюбинской области - 31,
- в Алматинской области - 55,
- в Атырауской области - 45,
- в ВКО - 24,
- в Жамбылской области - 10,
- в ЗКО - 144,
- в Карагандинской области - 46,
- в Костанайской области - 77,
- в Кызылординской области - 4,
- в Мангистауской области - 5,
- в Павлодарской области - 83,
- в СКО - 63.
Всего в стране выздоровели – 200 440 человек от COVID-19.
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