Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Более 800 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: zakon.kz. 5 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 216 467 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 25444(+132),
  • в городе Алматы - 25535(+134),
  • в ВКО - 22216(+39),
  • в Атырауской области - 17301(+40),
  • в Павлодарской области - 17932(+78),
  • в Карагандинской области - 15621(+61),
  • в Акмолинской области - 13910(+57),
  • в ЗКО – 13262(+72),
  • в СКО - 12486(+37),
  • в Костанайской области - 12617(+59),
  • в Алматинской области - 11076(+47),
  • в городе Шымкент - 6262(+27),
  • в Жамбылской области - 6002(+17),
  • в Туркестанской области - 4311(+5),
  • в Мангистауской области - 4264(+11),
  • в Актюбинской области - 4336(+28),
  • в Кызылординской области - 3892(+13).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 82,
  • в городе Алматы - 75,
  • в городе Шымкент - 15,
  • в Акмолинской области - 81,
  • в Актюбинской области - 31,
  • в Алматинской области - 55,
  • в Атырауской области - 45,
  • в ВКО - 24,
  • в Жамбылской области - 10,
  • в ЗКО - 144,
  • в Карагандинской области - 46,
  • в Костанайской области - 77,
  • в Кызылординской области - 4,
  • в Мангистауской области - 5,
  • в Павлодарской области - 83,
  • в СКО - 63.

Всего в стране выздоровели – 200 440 человек от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬2
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
У кота на жуткой фотографии "отвалилась" голова
Воспитательница систематически избивала детей в детском саду Усть-Каменогорска