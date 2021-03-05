Более 800 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 857 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 216 467 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 25444(+132),

в городе Алматы - 25535(+134),

в ВКО - 22216(+39),

в Атырауской области - 17301(+40),

в Павлодарской области - 17932(+78),

в Карагандинской области - 15621(+61),

в Акмолинской области - 13910(+57),

в ЗКО – 13262(+72),

в СКО - 12486(+37),

в Костанайской области - 12617(+59),

в Алматинской области - 11076(+47),

в городе Шымкент - 6262(+27),

в Жамбылской области - 6002(+17),

в Туркестанской области - 4311(+5),

в Мангистауской области - 4264(+11),

в Актюбинской области - 4336(+28),

в Кызылординской области - 3892(+13).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 82,

в городе Алматы - 75,

в городе Шымкент - 15,

в Акмолинской области - 81,

в Актюбинской области - 31,

в Алматинской области - 55,

в Атырауской области - 45,

в ВКО - 24,

в Жамбылской области - 10,

в ЗКО - 144,

в Карагандинской области - 46,

в Костанайской области - 77,

в Кызылординской области - 4,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 83,

в СКО - 63.

Всего в стране выздоровели – 200 440 человек от COVID-19.

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