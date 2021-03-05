Строительство 3 тыс. квартир в год сможет обеспечить цементный завод в Алматинской области

При строительстве применены самые передовые технологии и оборудование.

Строительство 3 тысяч квартир в год сможет обеспечить продукция цементного завода в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Уже в этом году откроют цементный завод ТОО "Алацем" строящийся в Кербулакском районе. В связи с КВИ строительство объекта задержалось, но на сегодня работы завершаются. Крупный цементный завод мощностью 1,2 млн тонн цемента в год, станет большой поддержкой в строительной сфере области.

Качество цемента позволит применять материал при строительстве больших инфраструктурных проектов страны, объектов гражданского и промышленного назначения и закрыть треть его потребности в регионе. Объем инвестиций составляет 47 млрд тенге.

Завод расположен на площади в 40 га. Сейчас на объекте трудятся 220 человек, каждая бригада четко знает свою работу и выполняет ее в срок. После завершения строительства завода 387 человек будут обеспечены рабочими местами, всех их будут набирать через местный центр занятости.

Отметим, при строительстве применены самые передовые технологии и оборудование, соответствующее лучшим мировым стандартам. Место расположение будущего завода, удобная логистика, близость к месторождению позволили выбрать именно Кербулакский район для строительства этого завода.

Со стороны государства оказывается поддержка, объект включен в Карту индустриализации Алматинской области. Объем налогов, поступающих в бюджет при реализаций проекта ожидается в год 2 млрд. тенге в бюджет Тем самым мы видим масштабность проекта, а его роль и значение для экономики области очень большая.

Напомним, генеральный подрядчик – компания "Jiangsu Pengfei" – крупнейший в мире производитель оборудования для цементных заводов, она строила такие предприятия в Алжире, России, Монголии, Азербайджане и других странах Юго-Восточной и Центральной Азии, поставляет оборудование в Грузию, Кувейт, Индонезию. Корпорация имеет свой научно-технический исследовательский центр, центр профессиональной подготовки специалистов, морской порт, производственную площадку, а годовой объем металла составляет 300 тысяч тонн в год.

Напомним, также на отчетной встрече с населением, аким Алматинской области Амандык Баталов озвучил ряд перспективных проектов, которые будут реализованы на территории региона. Среди них, комбикормовый завод "Фид Миллс" мощностью 60 тысяч тонн в год, компания "Бауманн" с проектом "Жетісу қой"по глубокой переработке мяса мелкого рогатого скота, мощностью 30 тыс. тонн продукции в год, американская компания "Тайсон Фудс" планирует строительство завода по переработке мяса КРС мощностью 500 тысяч голов в год. Помимо этого, швейцарская компания "KS Genetics Switzerland SA" планирует строительство животноводческого комплекса на 50 тысяч голов свиней в год.

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