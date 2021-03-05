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В горах Алматы возможен сход снежных лавин

Фото: Pixabay 5 марта 2021, 09:57

Об этом сообщили в ДЧС.

В Алматы 5-6 марта возможен сход снежных лавин, передает zakon.kz.

В связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 5-6 марта возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин, - говорится в сообщении Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.

В ДЧС просят соблюдать осторожность в горах.

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