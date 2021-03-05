В горах Алматы возможен сход снежных лавин

Приложение zakon.kz
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Об этом сообщили в ДЧС.
В Алматы 5-6 марта возможен сход снежных лавин, передает zakon.kz.
В связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 5-6 марта возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин, - говорится в сообщении Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.
В ДЧС просят соблюдать осторожность в горах.
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