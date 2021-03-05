ВОЗ отказалась от публикации доклада по итогам поездки в Ухань

У представителей ВОЗ не было достаточного доступа для адекватного расследования источников происхождения вируса.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая расследовала происхождение коронавируса SARS-CoV-2 в китайском Ухане, не будет публиковать промежуточный отчет о поездке, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По информации Wall Street Journal, возглавлявший группу Питер Бен Эмбарек заявил, что будет обнародован полный отчет миссии.

Доклад будет опубликован в ближайшие недели и будет включать основные выводы, — сказал он.

Газета приводит открытое письмо 26 экспертов, среди которых — специалисты из Австралии, Франции, Великобритании, Испании, США, Австриии и других стран. В нем ученые отмечают, что у представителей ВОЗ, которые почти месяц пробыли с миссией в Китае, не было достаточного доступа для адекватного расследования источников происхождения вируса.

По мнению экспертов, для команды ВОЗ "почти невозможно" провести полное расследование, и публикация любых отчетов потребует политических компромиссов, поскольку их должна одобрить китайская сторона. Для того, чтобы подготовить достоверный отчет, необходим более полный доступ к медицинским документам о случаях заражения COVID-19 в конце 2019 года, считают они.

Как сторонники ВОЗ и ее миссии мы верим, что надо дать ясно понять, что любые заключения совместного комитета, которые могут быть потенциально полезными, не представляют официальную позицию ВОЗ и не являются результатом беспрепятственного, независимого расследования, — говорится в документе.

Специалисты считают, что необходимо новое расследование "по-настоящему независимой команды, без конфликтов интересов и без полного или частичного контроля со стороны какой-либо страны".

Команда экспертов Всемирной организации здравоохранения с середины января находилась в Китае, где расследовала происхождение вируса SARS-CoV-2. В середине февраля сотрудники миссии пожаловались, что Пекин отказался предоставить им необработанные данные о ранних случаях заражения COVID-19, что помогло бы установить, когда и как начал распространяться коронавирус. Вместо этого КНР поделилась с ними собственными выводами.

После этого советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отчет экспертов должен быть независимым от влияния китайских властей. Посольство Китая в ответ обвинило Вашингтон в том, что он препятствует международному сотрудничеству в борьбе с COVID-19.

9 февраля эксперты ВОЗ представили предварительные итоги своей поездки. Они исключили вероятность того, что коронавирус имел искусственное происхождение. Специалисты подтвердили версию, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей.

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