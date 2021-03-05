Весна откладывается. Прогноз погоды на выходные 

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Снег и дождь ожидаются в Казахстане.
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 6-8 марта, сообщает zakon.kz.
В связи с выходом на территорию Казахстана серии ненастных североатлантических циклонов, в ближайшие дни ожидаются быстрые смены теплых и холодных воздушных масс. Они станут причиной сильных колебаний температуры воздуха и атмосферного давления. Местами ожидаются осадки (снег, дождь), туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, - сообщили в ведомстве.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!