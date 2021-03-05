Мошенник, представляясь сотрудником Антикора, выманил у алматинца 5 млн тенге

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП Алматы.

В Алматы Антикоррупционная служба в рамках расследуемого уголовного дела задержала мужчину, который представлялся сотрудником ведомства, и в декабре прошлого года обманом получил от жителя города 5 млн тенге, передает zakon.kz.

Путем обмана и злоупотребления доверием получил от гр.Базарбай О.М. денежные средства в размере 5 000 000 тенге под предлогом дальнейшей передачи должностным лицам прокуратуры и суда города Алматы за смягчение уголовного наказания по уголовному делу в отношении Сулеймен М. (находившееся на рассмотрении Специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Алматы). В феврале 2021 года Сулеймен М. осужден к 10 годам лишения свободы, - рассказали в Антикоррупционной службе.

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП Алматы.

Как отметили в Антикоре, окончательное решение о степени виновности задержанного будет принято судом.

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