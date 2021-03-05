США до $5 млн увеличили награду за данные о "смотрящем" по Центральной Азии

Кольбаев был внесен в американский список особо опасных преступников в 2012 году.

Госдепартамент США увеличил денежное вознаграждение за информацию о криминальном авторитете из Кыргызстана Камчибека Кольбаева, которая позволит арестовать его, сообщает zakon.kz.

По данным Regnum.ru, власти США готовы заплатить до 5 млн долларов за "смотрящего" по Центральной Азии.

Госдепартамент объявляет об увеличении вознаграждения до $5 млн за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Камчибека Кольбаева, и/или информацию, ведущую к разрушению финансовых механизмов криминальной организации Кольбаева, — говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Кольбаев был внесен в американский список особо опасных преступников в 2012 году. По данным Госдепа, последний раз он был арестован в Бишкеке в октябре 2020 года "за создание и участие в преступной организации".

2 марта 2021 года суд выпустил Кольбаева под подписку о невыезде на время проведения следствия.

По данным ГКНБ, его родственники внесли почти 50 млн сомов.

В рамках другого уголовного дела в отношении Камчы Асанбека (Кольбаева) по факту легализации преступных доходов, сумма которых составляет более 250 млн сомов, родственники подозреваемого внесли 49,6 млн сомов. Предпринимаются меры по возврату в госбюджет оставшейся суммы до конца апреля 2021 года, — сообщил ГКНБ.

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